80 رسام كاريكاتير في إيطاليا يحتجون على حرب غزة بـ«حنظلة» ناجى العلى

نشرت وسائل إعلام إيطالية «ملصقا» من 104 شخصيات كرتونية إيطالية رسمها 80 رساما إيطاليًّا تدير ظهرها للعالم على غرار شخصية حنظلة التى أبدعها رسام الكاريكاتير الفلسطينى الأشهر ناجى العلى، وذلك للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.



وكتب تحت الرسومات الإيطالية عبارة: بدون أعلام ومتحدون مع حنظلة للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار.



وأطلقت هذه المبادرة رسامة الكاريكاتير الإيطالية فرانشيسكا جيرماندى بالتعاون مع إيفان مانوبيلى هوريكانى وجورجيو فرانزارولى، مع تصميم جدول يشمل أكثر من مائة شخصية مأخوذة من القصص المصورة، تعطى ظهرها للقارئ، تمامًا مثل حنظلة، الشخصية التى أبدعها رسام الكاريكاتير الفلسطينى الشهير ناجى العلى، بحسب صحيفة «إيل فاتو كوتديانو» الإيطالية.



جدير بالذكر أنه فى 22 مايو عام 1987، أطلق مجهولون الرصاص على، ناجى العلى، فى العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى دخوله فى غيبوبة إلى حين وفاته فى 29 أغسطس من العام ذاته.



وأصبحت شخصية حنظلة مرادفا لاسم ناجى العلى، وتحول هذا الصبى ذو الأعوام الـ10 الذى يدير ظهره للمشاهدين، عاقدا كفيه وراء ظهره، إلى رمز فلسطينى يعبّر عن الرفض والمقاومة.



وتطالب جميع الشخصيات الإيطالية التى تم تصويرها بوقف إطلاق النار غير المشروط على جميع جبهات الحرب.



ومن بين الشخصيات الإيطالية التى شاركت فى المبادرة: آدم تيمبيستا، البيرتوا كورادى، أليسيو سباراتو، فابيو تونيتو، ماركو كورونا، لورينزو مو، إلينا رابا، كريستينا سبانو، فرانشيسكا أرينا.