كشف الفنان توفيق وليد، عن تفاصيل ضياع أمواله بالبنوك اللبنانية، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالدولة اللبنانية، منذ أربع سنوات.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه كان يضع جميع أمواله هو وزوجته وأصدقاؤه بالبنوك في لبنان، انطلاقا من ثقته الشديدة بها، والتي كان يضرب بها المثل ويطلق عليها سويسرا الشرق، منوها بأنه لايستطيع سحب أكثر من 400 دولار بالبنك شهريا.

وأشار إلى أن هذه الأزمة المالية التي حدثت معه، تسببت في ابتعاد بعض الأشخاص عنه على الرغم من امتلاكهم أموال ضخمة، على عكس أشخاص آخرين وقفوا بجانبه في هذه الأزمة وساندوه، موضحا أنه كتب أغنية مع الشاعر نزار فرنسيس تحاكي هذا الموقف الذي مر به.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي، «أهل الوفا قلوا كتير ومع الأيام بيقلوا.. جرب شي مرة اختبار صغير تعرف حقيقة هالزمن كله».

وشدد على أن هذه الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان غاية في الصعوبة وتعتبر مأساة كبيرة، في ظل عدم وجود ماء ولا كهرباء هذا إلى جانب ضياع مدخراتهم في البنوك، مؤكدا أن مصر بخير على الرغم من ظروفها الصعبة أيضا.