تحدث الفنان محمد هنيدي، عن الصداقة المتينة التي جمعته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، قائلا إنه يمثل الحاضر الغائب.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «sold out» الذي يُقدمه الإعلامي محمود سعد، عبر شاشة «cbc»، وعُرضت مساء الجمعة: «مش لازم يبقى حاضر بشحمه ولحمه.. لكن طول الوقت بيبقى حاضر في المواضيع والحكايات».

وأضاف أن وفاة علاء ولي الدين كانت «خبطة» في بداية العمر، متابعا: «في خبطة (وفاة) علاء فضلت 3 شهور لا ببكي ولا بعمل حاجة ولا كنت فاهم حاجة لكن ربنا لطف».

وأشار إلى أنّ أحدا من أصدقائه لا يمكنه ملء مكان علاء ولي الدين.

وتحدث عن بداية علاقتهما قائلا: «اتقابلنا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكل الناس بتقوله في واد قصير دمه خفيف وأنا بيقولولي في واد تخين دمه خفيف، فاتقابلنا وكل واحد حد يطلع اللي عنده، وكان دمنا تقيل أوي».

وأشار إلى أن علاقاتها تشكلت منذ ذلك الحين، وباتا سويا طوال الوقت.