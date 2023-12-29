 إيطاليا تمدد حوافز إسكان مثيرة للجدل لفترة قصيرة - بوابة الشروق
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إيطاليا تمدد حوافز إسكان مثيرة للجدل لفترة قصيرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 1:55 م

وافقت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على تمديد جزئي للموعد النهائي لاستفادة الأسر من حافز مثير للجدل من أجل تجديد المنازل، يكلف البلاد مليارات اليورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وسيتم السماح لملاك المنازل الذين حصلوا بالفعل على موافقة لتمويل التجديدات عن طريق البرنامج الذي يحمل اسم "سوبربونس 110 %"، بإكمال التجديدات العام المقبل، في تراجع جزئي عن موعد نهائي صارم بنهاية 2023 لإكمال الأعمال التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وبموجب الخطة الحالية، قبل التمديد، يحق لجميع ملاك المنازل الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 110 % لإكمال التجديدات الصديقة للبيئة، ولن يتم منح الأموال الآن إلا للأسر منخضفة الدخل.


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