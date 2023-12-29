استطلاع: تزايد مخاوف المستهلكين البريطانيين بشأن أوضاعهم المالية في 2024

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يشعرون بالقلق بشأن أوضاعهم المالية، ويتجهون إلى خفض الإنفاق مع حلول العام الجديد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "كيه.بي.إم.جي" للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من تراجع التضخم، أو استقراره، على مدار تسعة أشهر متتالية في بريطانيا، يرى 41% من المستهلكين الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يشعرون بقدر أقل من الأمن المالي مقارنة بنهاية عام 2022.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات منفصلة من شركة باركلي كارد لبطاقات الائتمان كشفت أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 1ر4% فقط خلال عام 2023 رغم زيادة الأسعار، بما يمثل أقل من نصف حجم الزيادة في حجم الانفاق قبل عام.، والتي بلغت 6ر10%.

وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا خفضوا معدلات انفاقهم على الملبس والغذاء خارج المنزل وأعمال الصيانة أو التحسينات المنزلية.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها شركة باركلي كارد إلى أن كثير من المستهلكين وجدوا أن أموالهم لا تحقق المشتريات المستهدفة، ولاحظ 76% من المشاركين في الدراسة خلال سبتمبر الماضي نماذج على "التضخم الانكماشي"، ويقصد به أن تبيع الشركات السلع بنفس السعر ولكن بكميات أقل.

وذكرت بلومبرج أن هذه التقارير تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سوف يصاب بالركود في أحسن أحواله إن لم يتعرض للإنكماش في أواخر 2023.