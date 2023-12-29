دي زيربي سعيد بنهاية برايتون الجيدة في 2023

أبدى الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون، سعادته بالنهاية الجيدة لفريقه في عام 2023، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير مساء أمس الخميس، في المرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد العام، الذي سيودعنا بعد ساعات قليلة، تأهل برايتون للدور قبل النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، وحصول الفريق على المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وكذلك صعوده لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال دي زيربي في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، ونقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نعم، إنها أفضل طريقة لإنهاء العام".

أضاف مدرب برايتون "لقد لعبنا مباراة رائعة وتحلينا بشجاعة مذهلة في الدفاع بطريقة رجل لرجل لمدة 90 دقيقة. اتسم لعبنا بالجرأة، وبالكفاءة، واتبعنا أسلوبا جيدا".

واختتم دي زيربي حديثه قائلا "أعتذر لأن مرمانا استقبل هدفين، أشعر بالأسف لعجزنا عن الحفاظ على نظافة شباكنا".

يذكر أن برايتون، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الثلاثة الماضية بالبطولة، ارتفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.