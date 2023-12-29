استطلاع رأي: الرئيس بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين الروس

أظهر استطلاع رأي، أجراه صندوق "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحظى بثقة 79% من الروس.



وتبين من نتائج الاستطلاع أن 80% من المشاركين يقيمون نشاطات الرئيس فلاديمير بوتين بشكل إيجابي.



وبحسب الاستطلاع، أبدى 79% من المشاركين ثقتهم في الرئيس الروسي، فيما كان لـ12% رأي معاكس.



وتشهد روسيا انتخابات رئاسية في شهر مايو المقبل.



وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، الشهر الجاري في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن أكثر من 30 شخصا يسعون للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، وإن حملة الانتخابات الرئاسية ستكون تنافسية بالتأكيد.



وأشارت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن المرشحين لديهم الآن "وقت تنظيمي ويعقدون فعاليات، وتعقد الأحزاب مؤتمرات".



كان بوتين أعلن في الثامن من الشهر الجاري ترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات القادمة في 2024.



وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو من العام المقبل 2024،