تراجع معدل التضخم في كينيا إلى أدنى مستوياته خلال عامين

ارتفعت أسعار المستهلكين في كينيا خلال شهر ديسمبر الجاري بأقل معدلاتها خلال قرابة عامين، بعد أيام من إعلان البنك المركزي في البلاد عن أكبر ارتفاع لأسعار الفائدة خلال عشر سنوات، في محاولة لكبح جماح زيادة الأسعار.

وذكر مكتب الإحصاء الكيني في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 6ر6% مقابل 8ر6% في الشهر السابق عليه، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 7ر7%، في زيادة عن النسبة المستهدفة من البنك المركزي للعام بأسره وتبلغ 5ر7%.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكيني فاجأت المراقبين برفع الفائدة بواقع 200 نقطة اساس خلال اجتماعها الأخير يوم 5 ديسمبر الجاري.

واشارت اللجنة إلى ضرورة معالجة الضغوط على العملة المحلية والحد من تأثير الجولة الثانية من التضخم.