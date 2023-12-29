تموين شمال سيناء تعلن عن خطتها الرقابية في 2024

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عقدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء اجتماعا مع الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات لوضع خطة العمل لسنة 2024.

وتمت مناقشة تكثيف العمل الرقابى وتطوير آلية العمل، ومتابعة الخبز من حيث الوزن وجودة الخبز المنتج، والتأكد من صلاحية جميع المنتجات وخاصة الغذائية أثناء الحملات التموينية، والتزام التجار بالإعلان عن أسعار المنتجات بمكان ظاهر وواضح.

كانت الخطة في إطار رفع كفاءة الدور الرقابى للمديرية لخدمة المواطنين، واستكمال تطوير وتحديث المنشأت التموينية، وميكنة تقديم جميع الخدمات التموينية.