قال نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن، إن النكبة الإنسانية في قطاع غزة؛ ليست وليدة ‏تداعيات الحرب، موضحا أن حكومة الاحتلال تستخدم التجويع كأداة من أساليب الحرب؛ بهدف ‏الضغط على السكان وطرهم استكمالا لمسلسل القتل العشوائي والجماعي للمدنيين.‏

وحذر خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالضفة الغربية، مساء الجمعة، من ‏تداعيات ذلك قائلا: «المجاعة في غزة قادمة»، مشيرا كذلك إلى تعمد جيش الاحتلال إنهاء عمل ‏المنظومة الصحية عبر الاستهداف المباشر للكوادر الطبية بالقتل والتدمير.‏

وتابع: «الحرب في غزة هي جزء من عمليات ترويع شعب بأسره، وهجمة متكاملة الأركان على ‏‏2.3 مليون فلسطيني؛ يحاولون البقاء على قيد الحياة من الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى ‏الصباح منذ 80 يوميا ويتعرضون للحصار والتشريد كل يوم».‏

ودعا مجلس الأمن إلى الاستجابة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بوقف إطلاق النار ‏الفوري على قطاع غزة، قائلا: «ماذا نقول باسم شعب يشهد إبادة جماعية، باسم شعب يلام على ‏لسان من يقتلونهم، ويلام على القمع الذي يتعرض إليه من قبل المحتل، والقاتل يطالب باعتذار من ‏ينتقدون جرائمهم ويطالب العالم الذي يشهد على جرائمه؛ بالإقرار أن جيشه الأكثر أخلاقية ‏بالعالم».‏

وأشار إلى استخدام حكومة الاحتلال المحرقة اليهودية (الهولوكوست) كذريعة لتبرير عمليات ‏القتل ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، قائلا: «استخدام منافق لذكرى 6 ملايين ضحية بريئة، ‏نحن نحيي ذكرى جميع ضحايا المحرقة اليهودية عبر إعلاء القانون؛ وليس تبرير القتل العشوائي ‏ورفض تطبيق القانون».‏