قال نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن، إن النكبة الإنسانية في قطاع غزة؛ ليست وليدة تداعيات الحرب، موضحا أن حكومة الاحتلال تستخدم التجويع كأداة من أساليب الحرب؛ بهدف الضغط على السكان وطرهم استكمالا لمسلسل القتل العشوائي والجماعي للمدنيين.
وحذر خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالضفة الغربية، مساء الجمعة، من تداعيات ذلك قائلا: «المجاعة في غزة قادمة»، مشيرا كذلك إلى تعمد جيش الاحتلال إنهاء عمل المنظومة الصحية عبر الاستهداف المباشر للكوادر الطبية بالقتل والتدمير.
وتابع: «الحرب في غزة هي جزء من عمليات ترويع شعب بأسره، وهجمة متكاملة الأركان على 2.3 مليون فلسطيني؛ يحاولون البقاء على قيد الحياة من الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى الصباح منذ 80 يوميا ويتعرضون للحصار والتشريد كل يوم».
ودعا مجلس الأمن إلى الاستجابة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة، قائلا: «ماذا نقول باسم شعب يشهد إبادة جماعية، باسم شعب يلام على لسان من يقتلونهم، ويلام على القمع الذي يتعرض إليه من قبل المحتل، والقاتل يطالب باعتذار من ينتقدون جرائمهم ويطالب العالم الذي يشهد على جرائمه؛ بالإقرار أن جيشه الأكثر أخلاقية بالعالم».
وأشار إلى استخدام حكومة الاحتلال المحرقة اليهودية (الهولوكوست) كذريعة لتبرير عمليات القتل ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، قائلا: «استخدام منافق لذكرى 6 ملايين ضحية بريئة، نحن نحيي ذكرى جميع ضحايا المحرقة اليهودية عبر إعلاء القانون؛ وليس تبرير القتل العشوائي ورفض تطبيق القانون».