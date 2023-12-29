 مي عمر: محمد سامي صاحب فضل عليا.. ونعمة الأفوكاتو ستتفوق على لؤلؤ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مي عمر: محمد سامي صاحب فضل عليا.. ونعمة الأفوكاتو ستتفوق على لؤلؤ

حسام جودة
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 4:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 4:32 ص

أعربت الفنانة ميّ عمر عن سعادتها ببطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" إخراج محمد سامي، مشيرة إلى أنه عمل فني قوي متكامل الأركان، وأبطاله يبذلون كل طاقتهم لإنتاج عملا يليق بالجمهور.

وقالت مي لـ "الشروق"، إن زوجها المخرج محمد سامي صاحب فضل عليها بعد الله، لتصبح نجمة الصفوف الأولي، حيث بذل طاقة غير عادية في نعمة الأفوكاتو، ليصبح قنبلة فنية غير عادية، منوهة أن نجاحه سيتفوق علي مسلسل "لؤلؤ".

مسلسل نعمة الأفوكاتو من 15 حلقة، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله مي عمر بشخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، ويقدم أحمد زاهر دور طليقها بالعمل.

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