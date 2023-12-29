تستمر إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، وتتوافد بالتبعية كثير من التفاصيل المرعبة عن الحياة اليومية للنازحين، حيث تشتد الأوضاع سوء يوما بعد يوم، والبعض يضطر للنزوح مرارا بسبب القصف اللا هوادة من قبل الاحتلال. وتوثق عدسة المراسلين جزء من تلك المعاناة، في محاولة لنقل صوت الآلاف من الفلسطينيين داخل غزة.



وترصد مراسلة الجارديان بيثان ماكيرنان، في فلسطين، جانبا من رحلة عماد جميل، الذي انتقل وأولاده أكثر من مرة هربا من القصف الإسرائيلي، والذي قال: "لماذا نتعرض لمثل هذا التعذيب؟ هل نعيش في مكان ملعون، أم لأن العالم كله يستمتع بمشاهدة معاناتنا؟! كل ما أريده هو العودة إلى منزلي، حتى لو كان في حالة خراب أريد أن أعيش في خيمة هناك وليس في أماكن غير مألوفة مع الغرباء".



هذه ليست أول مرة يشهد فيها عماد عدوانا إسرائيليا، فهو من سكان حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، وهم غرباء على الحرب، ولد عماد ونشأ في الحي، وقد تميزت حياته كلها بسماع صوت القصف، حيث هيمنت الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية على طفولته، ثم الحصار إسرائيلي -الجوي والبري والبحري شبه كامل- على القطاع، وتعرض الشيخ رضوان مرارا وتكرارا للغارات الجوية.



قرر عماد وزوجته وأطفاله الثلاثة، مغادرة منزلهم، لأنهم غير قادرين على تحمل الضربات الجوية الإسرائيلية، حيث وضعوا بعض الطعام والملابس والأوراق المهمة في حقائب الظهر واتبعوا أمر الإخلاء الذي أصدره الاحتلال، بالتحرك جنوب مدينة غزة، تحت النهر الذي يقسم الشريط الذي تبلغ مساحته 141 ميلاً مربعا من الأرض، بحثا عن مكان آمان، ولكن لم يكن هذا النزوح الأخير.



وبعد السير لمدة يوم مع أسرته، وصلوا إلى مدينة الزهراء، شمال نهر غزة مباشرة، وأقاموا مع أقاربهم، ولكن بعد أن بدأت قوات الاحتلال عملية برية لتطويق مدينة غزة، أدركت الأسرة بأكملها أنهم بحاجة إلى الفرار مرة أخرى، وكان مخيم البريج للاجئين -الذي قال جيش الاحتلال إنه منطقة إخلاء- هو محطتهم الأخرى، حيث احتشدت المجموعة المكونة من 17 شخصًا في مدرسة مع مئات آخرين.



في الأسبوع الماضي، بدأ جنود الاحتلال توغلا جديدا في منطقة البريج وعدة مناطق أخرى في وسط غزة بدعم من الغارات الجوية والمدفعية، وطلب الجيش الإسرائيلي من آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى المخيم الانتقال مرة أخرى، وهذه المرة إلى بلدة دير البلح القريبة، والآن، تعيش أسرة عماد في خيمتين قدمتهما إحدى المنظمات في ظروف رطبة وشتوية، ويحاول تأمين مكان لهم للإقامة في رفح، على حدود غزة مع مصر.



قال عماد: "الحياة بائسة بكل معنى الكلمة، نحن غير متأكدين مما يجب فعله أو إلى أين نذهب، إن وجودنا يتسم بالذل والوقوف في الطوابير ومطالبة الناس بالطعام والشراب".



وأنهى حديثه بأسى: "لقد أصبحت حياتنا رحلة مستمرة من مكان إلى آخر، كل مكان ننتقل إليه يصبح من الصعب العيش فيه بمرور الوقت نحمل أمتعتنا معنا، ولا نعرف أبدًا إلى أين نذهب".



عماد ليس حالة فردية، إنما هو يمثل تجسيدا لمعاناة الكثير من أهالي القطاع المحاصر، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في نهاية نوفمبر، بأن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 80% من سكان القطاع.