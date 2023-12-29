البنك المركزي الصيني يتعهد بتحفيز أسعار المستهلكين وسط مخاوف الانكماش الاقتصادي

تعهد البنك المركزي الصيني بتعزيز السياسة المالية السارية وتحفيز أسعار المستهلكين التي واصلت التراجع الشهر الماضي لتصل إلى أدنى معدل لها خلال ثلاث سنوات.



وعقب الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية أمس الخميس، تعهد بنك الشعب الصيني، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، بتنفيذ سياسة نقدية حكيمة بشكل فعال وله مستهدفات، وأكد تعهداته باستمرار دفع أسعار المستهلك إلى الارتفاع.



وذكر البنك أنه سوف يواصل "تشجيع تعافي الأسعار من معدلاتها المتدنية، والحفاظ عليها عند مستويات معقولة، مع العمل على زيادة الطلب المحلي وتعزيز الثقة وتحقيق دورة اقتصادية سليمة".



ةنقلت بلومبرج عن تومي شي، رئيس قسم أبحاث شؤون الصين الكبرى في مجموعة "أوفرسي شاينيز بانكينج كورب" المصرفية الصينية، قوله إن "التحدي الرئيسي الذي يجابه الاقتصاد الصيني في عام 2024 هو ما إذا كانت السياسات المالية يمكنها أن تخفيف مخاطر الانكماش".



وأوضح أنه "إذا استمرت مخاطر الانكماش لفترة أطول من المتوقع في عام 2024، فربما تلجأ الصين إلى إجراءات تيسير نقدي أكثر حدة مثل خفض أسعار الفائدة أو استئناف برنامج الإقراض التكميلي لتوسيع الميزانية العمومية بغرض تعزيز إجمالي حجم الطلب".