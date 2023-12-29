نددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الخميس، بإيران بسبب زيادة إنتاج اليورانيوم، المخصب بشكل كبير، لتعكس بذلك تباطؤ الإنتاج، الذي بدأ منتصف العام.

فقد أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بـ"الخطوة إلى الوراء"، التي اتخذتها طهران، وفقا لما أوردته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من الأسبوع، قائلة إن ذلك يظهر افتقار البلاد إلى النية الحسنة، نحو نزع فتيل التوترات ويمثل "سلوكا متهورا، في سياق إقليمي متوتر".

وقالت القوى الغربية في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطوة "تضيف إلى التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني". ومضت القوى الغربية في حث إيران على تغيير مسارها ووقف التصعيد في برنامجها النووي.

وجاء في البيان "يجب أن تتعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتتمكن من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي بشكل حصري وإعادة المفتشين الذين تم تعليق أنشطتهم في سبتمبر 2023".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد أكد إن التقرير الخاص بالأمم المتحدة بشأن زيادة إنتاج البلاد من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60% "ليس جديدا"، وهو مجرد "دعاية إعلامية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء أمس الأول الاربعاء عن محمد إسلامي قوله في تصريحات تم بثها على شاشات التلفزيون: "يأتي ذلك من أجل تحويل تركيز الرأي العام من غزة إلى إيران"، مضيفا أن أنشطة إيران النووية تتم "وفقا للإطار والضوابط".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن إيران كثفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، لتعكس بذلك تراجعا في الانتاج بدأ في منتصف العام.