تموين الإسكندرية تحرر 97 محضرا لمخابز بلدية في المنتزة والعجمى والعامرية

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان، اليوم الجمعة، بشن حملات متزامنة للرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.

ففي إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، شنت حملات أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز إفرنجى مخالف وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وأسفرت الحملات في إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبدالقادر، عن تحرير 23 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محاضر بيع سكر بسعر أزيد والتحفظ على 51 من أكياس سكر المبادرة.

ونجحت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، في تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.