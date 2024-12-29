7 شهداء بينهم طفلة في قصف ورصاص الاحتلال في بيت لاهيا وغزة ورفح

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استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومدينة رفح.

ففي بلدة بيت لاهيا، استشهد 4 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال لمنزل في البلدة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق العيون في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وفي مدينة رفح، استشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين.