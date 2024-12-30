تعليم دمياط وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان برنامجا لحماية النشء



أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برنامجًا توعويًا بعنوان «أنت أقوى من المخدرات» يستهدف حماية 18 ألفًا و560 طالبًا وطالبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأوضح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن البرنامج يعتمد على أنشطة مبتكرة تشمل الفيديوهات التوعوية والمحاكاة الدرامية التي تعرض عواقب الإدمان الوخيمة، إلى جانب ورش عمل تفاعلية يقودها متطوعون من صندوق مكافحة الإدمان لتحليل قصص واقعية.

وأشاد «عمارة»، بالتعاون المثمر بين الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان، مشيرًا إلى دور التوجيه العام للتربية الاجتماعية بقيادة علاء ناشد النادي، في تنفيذ البرنامج وتوعية الطلاب بخطر المخدرات منذ الصغر.

من جانبه أوضح الدكتور محمد شافعي، المشرف العام على البرامج الوقائية بمحافظة دمياط، أن البرنامج يعتمد على أحدث الأساليب العلمية في التوعية الوقائية، ضمن جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الإدمان، مؤكدا أن البرنامج يستهدف جميع مدارس دمياط ويستمر طوال الفصل الدراسي الأول، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل.