عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثة هاتفية اليوم الأحد، واصلا خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال علييف، إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت هذا الأسبوع في كازاخستان، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا من ركابها الـ68، أصيبت بنيران أطلقت من روسيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أذرتاغ الرسمية للأنباء: «ما حصل هو أن الطائرة المدنية الأذربيجانية أصيبت من الخارج فوق الأراضي الروسية، قرب مدينة غروزني، وتعرض ذيل الطائرة لأضرار جسيمة بسبب نيران أطلقت من اليابسة».

وأشار إلى أن الطائرة «خرجت عن السيطرة» بسبب وسائل تشويش إلكتروني عسكرية.

واتّهم الرئيس الأذربيجاني روسيا بمحاولة التستر على أسباب تحطم الطائرة في كازاخستان، داعيا إياها إلى الإقرار «بذنبها» في الكارثة.

ولفت إلى أن الفرضيات المختلفة التي قدمتها موسكو للوقائع «تظهر بوضوح أن الجانب الروسي أراد التستر على هذه القضية».

وأكمل: «الإقرار بالذنب وتقديم اعتذار لأذربيجان التي تُعد دولة صديقة، وتقديم معلومات بشأن الحادثة للعامة، كلها إجراءات وخطوات كان يجب القيام بها».