حماس: الغارة الجوية على مستشفى الوفاء والقصف المدفعي للمعمداني جريمة حرب

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن مواصلة جيش الاحتلال الإرهابي استهدافه الإجرامي للمستشفيات في قطاع غزة، والغارة الجوية التي نفّذها على الطوابق العلوية لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، والقصف المدفعي على أحد مباني المستشفى المعمداني وسط المدينة؛ هو انتهاك مستمر للقوانين الدولية، وتأكيدٌ لحالة الاستهتار الصهيوني بالمعاهدات والمواثيق والقيم الإنسانية.

واستنكرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، حالة الصمت الدولي عن جرائم غير مسبوقة ومستمرة منذ خمسة عشر شهراً، من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج لكل المرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، وإحراقها واستهداف الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وكررت دعوتها للأمم المتحدة ومؤسساتها إلى «التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وإرسال مراقبين أمميين، وفرض حماية المستشفيات والمراكز الطبية، ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته مجرمي الحرب».

واستُشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، في إطار الإبادة المستمرة التي يرتكبها في القطاع خاصة في مناطق الشمال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الأخير من المستشفى «المعمداني»، بشكل مباشر، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تدميره وإحراق أقسام فيه.