طالبان تؤكد مجددا حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية

أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية، اليوم الأحد، مجددا دعوتها لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد إلى التوقف عن توظيف النساء.

وحذرت الوزارة، في بيان، من أن أي منظمة غير حكومية لا تلتزم بهذا القرار سيتم تعليق أنشطتها وإلغاء ترخيصها.

وكانت سلطات طالبان - التي لا تحظى بالاعتراف الدولي – قد أصدرت، في ديسبمر 2022، أمرا مماثلا، يقضي بتوجيه جميع المنظمات غير الحكومية بالتوقف عن توظيف الموظفات الأفغانيات حتى إشعار آخر.

ولم تسمح حكومة طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة في مراحل ما بعد المرحلة الابتدائية.

وقالت سلطات طالبان أصلا إن الحظر هو "تعليق مؤقت" سيلغى بعد توفير بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدارس، ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع حركة طالبان عن إجراءاتها باعتبارها ضرورية للحفاظ على القانون والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة في البلاد.

وتنفي حركة طالبان فرض حظر كامل على أنشطة النساء، وأكدت أنه تم إصدار ما يقرب من 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلائها على السلطة، وأن العديد من النساء يعملن ضمن القوى العاملة الأفغانية.