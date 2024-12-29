قيادي لدى حماس: إسرائيل ترفض تقديم خريطة لسحب قواتها من غزة

اتهم باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، إسرائيل بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، من خلال رفضها تقديم خريطة واضحة لانسحاب جيشها من القطاع أو الالتزام بإنهاء الحرب.

وأوضح نعيم، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، أن «إسرائيل تماطل في المفاوضات وتفرض شروطا جديدة»، مشيرًا إلى رفضها «تحديد جدول زمني واضح للانسحاب أو تقديم ضمانات لعودة النازحين».

وأكد أن حماس أبدت مرونة كبيرة في ملفات: الانسحاب التدريجي، وعودة النازحين، وفتح المعابر، وتبادل الأسرى، مع التأكيد على عدم مناقشة مسألة سلاح الفصائل في المرحلة الحالية.

وأضاف أن «الشعب الفلسطيني يحتفظ بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى إقامة دولته المستقلة، حيث يصبح السلاح حينها جزءًا من الجيش الوطني».

وأعلنت حماس في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن إسرائيل «وضعت قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا».

وفي المقابل، رفضت إسرائيل اتهامات «حماس»، زاعمة أنها تنسحب من التفاهمات وتُعرقل المفاوضات، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد استمرار الجهود لاستعادة المحتجزين.

وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف الحرب على غزة، لا تزال الجهود الإقليمية والدولية مستمرة للتوصل إلى اتفاق شامل.