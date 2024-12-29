رفع درجة الاستعداد القصوى لمستوى النظافة حول محيط الكنائس بالقاهرة استعدادا لعيد الميلاد

رفعت الإدارة المركزية للنظافة التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، درجة الاستعداد القصوى لرفع مستوى النظافة حول دور العبادة وتفرعاتها ومحيط الكنائس؛ استعدادا لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيد، وذلك في كل أرجاء المناطق الأربعة للعاصمة الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات العميد وليد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي لمواكبة ما يتم من تطوير شامل بأرجاء العاصمة كافة.

وفي سياق آخر، جرى التنسيق بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومديرية التربية والتعليم؛ تنفيذا لتوجيهات وتعليمات العميد وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ لعمل ندوات توعية بيئية لكل المراحل التعليمية من طلاب المدارس التابعة لمحافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتي مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري.

كما تم التنسيق مع مدير إدارة التنمية المستدامة، أمل علي محمود، أخصائية اجتماعية، وجرى عقد ندوة توعية بمدرسة ناصر الابتدائية بنات بالزيتون، حيث عقدت الندوة بقاعة الكورسات بالمدرسة.

وجرى خلال الندوة التعريف بالهيئة ودورها الريادي في نظافة وتجميل الشوارع والميادين والحدائق العامة، وكذلك أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة حتى تكون القاهرة جميلة نظيفة متطورة مضاءة، بالإضافة إلى أهمية زيادة المسطحات الخضراء وفوائد الأشجار والمبادرات الرئاسية والحكومية التي تدعم زيادة المسطح الأخضر لتكون متنفسًا طبيعيًا لسكان العاصمة.

من ناحية أخرى، تحدث فريق التوعية بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة عن أنواع المخلفات وكيفية وطرق الفصل، وكذلك أهمية استغلال الموارد المتاحة، وعمل إعادة تدوير للمخلفات بما يتناسب مع طبيعة المجتمع.