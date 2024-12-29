بريطانيا تقدم مساعدات لأوكرانيا لتمويل تحقيقات ضد القوات الروسية

تعهدت المملكة المتحدة اليوم الأحد بتقديم ملايين الجنيهات الإسترلينية الإضافية لمساعدة أوكرانيا في محاكمة مرتكبي الانتهاكات الروسية على الأفعال التي ارتكبوها في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت اليوم الأحد أنها ستمنح هيئات، بما في ذلك مكتب المدعي العام الأوكراني، 5ر4 مليون جنيه إسترليني (6ر5 مليون دولار) لدعم توثيق التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالأفعال في أوكرانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت سابقا بمبلغ 2ر6 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في محاكمة الانتهاكات الروسية. وتم منح معظم هذا المبلغ، وهي مبادرة مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2022 إلى أنه تم ارتكاب أفعال غير قانونية خلال النزاع.

وتضاف هذه الأموال إلى 225 مليون جنيه إسترليني أعلن عنها وزير الدفاع جون هيلي في منتصف ديسمبر الجاري خلال زيارة إلى أوكرانيا، والتي تشمل أموالا لشراء قوارب جديدة ومسيرات بحرية، وأنظمة دفاع جوي، وتقنيات مضادة للطائرات المسيّرة.

كما صوت النواب في بريطانيا لصالح إقراض أوكرانيا مبلغا إضافيا قدره 26ر2 مليار جنيه إسترليني، سيتم سداده باستخدام أرباح الأصول السيادية الروسية.