إدارة العمليات العسكرية في سوريا تفتتح مركز تسوية جديد لعناصر نظام الأسد في حمص

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أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن افتتاح مركز تسوية جديد لعناصر نظام بشار الأسد في حي الزهراء بحمص، إلى جانب مركزي العرين وقيادة الشرطة.

وفي بلاغ نشرته قناة محافظة حمص الحرة بتطبيق «تليجرام»، فإن مكان المركز الجديد داخل مبنى المشتقات النفطية، وتم افتتاحه بهدف تسريع عمليات التسوية في المدينة.

وأضاف البيان: «انطلاقاً من ذلك يتوجب الإسراع في التسوية وتسليم السلاح والسيارات وجميع الممتلكات العامة من أجهزة إلكترونية وغيرها قبل فوات الأوان».

وذكر البلاغ أنه انطلاقاً من ذلك يتوجب الإسراع في التسوية وتسليم السلاح والسيارات وجميع الممتلكات العامة من أجهزة إلكترونية وغيرها قبل فوات الآوان.#سانا سوريا pic.twitter.com/MRVCP78pD4 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 29, 2024

وتواصل إدارة العمليات العسكرية في سوريا ملاحقة «فلول النظام السابق»، حيث أعلنت، السبت، بدء عملية أمنية واسعة النطاق ضدهم في عموم الأراضي السورية، بعدما ألقت القبض على عدد منهم في مدينة اللاذقية.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية أن «المهلة المحددة لفلول النظام لتسليم السلاح انتهت، وأن كل من لم يسلم سلاحه هو خارج على القانون».

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بأن إدارة العمليات العسكرية نصبت حاجزاً على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها.

وذكر تلفزيون سوريا أن عملية أمنية تجري لملاحقة فلول النظام السابق في جميع أنحاء البلاد.