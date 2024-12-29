 ألمانيا: مجهولون يسرقون ألعابا نارية بعشرات آلاف اليوروهات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: مجهولون يسرقون ألعابا نارية بعشرات آلاف اليوروهات

راتينجن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 6:51 م

قام لصوص في مدينة راتينجن القريبة من مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا بسرقة عدة مئات من الصناديق الكرتونية المليئة بالألعاب النارية.

وأفادت الشرطة بأن قيمة الأضرار الناجمة عن هذه السرقة تُقَدَّر بعشرات آلاف اليوروهات. وأوضحت الشرطة أن الألعاب النارية كانت مخزنة في حاويتين في منطقة استلام البضائع بأحد المتاجر الكبرى.

وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن الجناة المجهولين اقتحموا الحاويتين بين ظهر عشية عيد الميلاد وبعد ظهر أول أمس الجمعة، حيث قاموا بقطع جدران الحاويتين المعدنية. ومن خلال الفتحات التي أحدثوها، تمكنوا من سحب الصناديق الكرتونية التي تحتوي على الألعاب النارية المخصصة لاحتفالات رأس السنة.

وناشدت الشرطة الشهود تقديم أي معلومات، وأعلنت عن فتح تحقيق في القضية.

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