وافق البنك الدولي أمس على منحة قدرها 47.7 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية "IDA" لتحديث الإدارة العامة لتقديم الخدمات الموجهة للأفارقة، على مدار 5 سنوات ويبداً في جامبيا.

ويشمل التمويل دعم القطاع العام في غامبيا لتعزيز تعبئة الموارد المحلية وإعداد التقارير المالية؛ وإدارة الموارد البشرية، وإشراك المواطنين في تحقيق نتائج تركز على قطاعي التعليم والصحة، وبذلك يمكن الحكومة من زيادة تقديم الخدمات للمواطنين مع تعزيز الضوابط المفروضة على الإنفاق من خلال الأنظمة الحكومية، حسب بيان صحفي للبنك الدولي.

يهدف برنامج المنحة رصد التقدم المحرز في تحسين الإيرادات العامة والتقارير المالية، ويشمل ذلك تتبع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض النفقات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دقة وشمول البيانات المالية لزيادة الشفافية بشأن النفقات الحكومية والوصول العام إلى المعلومات المالية.

وقال فرانكلين موتاهاكانا، الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي- في بيان للبنك- : "أشيد بالحكومة الغامبية لالتزامها الثابت بالإصلاحات التحويلية التي تدفع عجلة التنمية وتطلق العنان لفرص جديدة، ويؤكد هذا التمويل القائم على النتائج على التزام مجموعة البنك الدولي القوي بتعزيز أجندة الإصلاح، وتعزيز كفاءة القطاع العام، وتعزيز الشفافية".

وقال رئيس فريق العمل، يوسف مبارك المهدي، "يهدف برنامج تمويل النتائج إلى تحسين القطاع العام من خلال تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسات الحكومية".