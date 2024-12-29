الإسكان تسلم محاضر تقنين أوضاع للمواطنين بأراضي منطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق

سلم الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من محاضر استلام الأراضي ضمن ملف تقنين الأوضاع بأراضي منطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، وكذلك تم تسليم عدد من رخص البناء بنفس المنطقة، خلال احتفالية بمدينة الشروق، اليوم، وذلك بحضور مساعدي نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز.

ونقل الشوربجي تهنئة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، للمواطنين مستلمي محاضر الأراضي بمناطق مقسمة ومميزة بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، لافتاً إلى أن هذا العمل هو نتاج للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لوزارة الإسكان، وجهاز المدينة، لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص والملائم بمجتمع عمراني حضارى متكامل الخدمات بمدينة الشروق.

وأضاف أن ما وصلنا إليه حالياً بعد التحديات خلال سنوات كثيرة، أسهم بالخروج بملف توفيق أوضاع المواطنين من عنق الزجاجة للوصول لمجتمع يليق بالمواطنين، وتوفير مجتمع عمراني مخطط متوافر به مختلف الخدمات يليق بأسر وأبناء المواطنين.

وأكد أنه في حال وجود أي طلبات للمواطنين فإن مكاتب المسئولين بالوزارة وجهاز المدينة، مفتوحة أمام الجميع لاستقبال طلباتهم في أي وقت، قائلا": إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع باستمرار طلبات المواطنين بشأن توفيق الأوضاع، ويتناقش فيها للوصول إلى أفضل الحلول".

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم الاحتفال اليوم بنجاح الجهود المبذولة في منطقة الرابية بعد إضافتها لمدينة الشروق، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خطة الدولة، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

وأوضح عبدالمقصود أن إجمالي مساحة الأراضي محل توفيق الأوضاع المضافة للمدينة حوالي 4732 فدانا بـ5 مناطق وهي "جنيفة، الرابية، السلام، طيبة، منطقة أخرى"، وتم اعتماد المخطط التفصيلي لـ4 مناطق.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغ 20347 طلبا، وعدد الطلبات المتبقية لدراستها 2140 طلبا، ووفقاً للجدول الزمني من المقرر أن يتم الانتهاء من مختلف الطلبات نهاية يناير 2025.

وقال، إنه فيما يتعلق بما تم من إجراءات بقرعات تسكين العملاء بتلك المناطق، فقد تم إجراء أول قرعة علنية لتسكين مقدمي الطلبات بمنطقة الرابية بالمجاورتين رقمى 1 و2 بعدد نحو 169 قطعة، وتم إجراء القرعة رقم 2 للمجاورتين 3 و8 بـ200 قطعة أرض بتاريخ 2024/5/22، وتم إجراء القرعة رقم 3 لمساحات مختلفة بـ267 قطعة بتاريخ 18/ 9/ 2024، وجارٍ إجراء القرعة رقم 4 لمساحات مختلفة بـ455 قطعة بتاريخ 30/ 12/ 2024.

ولفت رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم إجراء أول إعلان بتاريخ 3/11/2024 لتسليم 45 قطعة بمنطقة الرابية بالمجاورة 2، وتم إجراء ثاني إعلان بتاريخ 1 /12/2024 لتسليم 249 قطعة بمنطقة الرابية بالمجاورة 1.