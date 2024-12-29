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استأنفت موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا عملها بشكل كامل، وذلك بعد تعطل نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال ممثل ميناء طرطوس، وهي المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ استأنفت عملها بالكامل بعد توقف قصير ناتج عن تغيير السلطة في سوريا.

وأوضح بحسب بيان: «بعد تغيير السلطة في سوريا، علقت موانئ اللاذقية وطرطوس عملها مؤقتا، لذلك شكلت السفن التي تنتظر التفريغ طابورا»، وفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف أن الأمر استغرق حوالي أسبوعين لاستعادة عمليات التشغيل بشكل عادي، مشيرا إلى أن كلا الميناءين يخدمان السفن الآن ويعملان كالمعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن خطاب قوله: «عانى شعبنا بمختلف أطيافه وفئاته الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ الأفرع الأمنية كافة وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم».