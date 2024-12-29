أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها من المداهمة التي تعرض لها مستشفى كمال عدوان، والتي أدت إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة، موضحة أن «التفكيك المنهجي» للنظام الصحي والحصار على شمال غزة على مدى أكثر من 80 يوما، يعرض حياة 75 ألف فلسطيني المتبقين في المنطقة للخطر.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، تشير التقارير الأولية إلى أن بعض مناطق المستشفى احترقت وتضررت بشدة خلال الاقتحام الإسرائيلي يوم الجمعة، بما في ذلك المختبر ووحدة الجراحة وقسم الهندسة والصيانة وغرفة العمليات والمستودع الطبي.

وقالت الصحة العالمية، إن 12 مريضا أُجبروا على الإخلاء في وقت سابق من اليوم إلى المستشفى الإندونيسي المدمر وغير العامل حيث لا يمكن تقديم أي رعاية، بينما تم نقل غالبية الموظفين والمرضى المستقرين والمرافقين إلى مكان قريب.

وأضافت أن بعض الأشخاص «تم تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على السير باتجاه جنوب غزة».

وأضافت المنظمة أن مستشفى كمال عدوان أصبح الآن فارغا، بعد شهرين من الهجمات شبه اليومية على المستشفى ومحيطه، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص، بمن فيهم العاملون الصحيون.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن 15 مريضا حرجا تم نقلهم مساء إلى المستشفى الإندونيسي، وكذلك بشأن مدير مستشفى كمال عدوان الذي وردت أنباء عن اعتقاله أثناء المداهمة، قائلة إنه يتم التخطيط لمهمة يوم الأحد، لنقل المرضى من المستشفى الإندونيسي بأمان إلى جنوب غزة لمواصلة رعايتهم.

وأضافت: «مع خروج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي بالكامل عن الخدمة، وفيما مستشفى العودة بالكاد قادر على العمل وتضرره بشدة بسبب الغارات الجوية الأخيرة، فإن شريان الحياة الصحي لأولئك في شمال غزة يصل إلى نقطة الانهيار. تدعو منظمة الصحة العالمية إلى ضمان دعم المستشفيات في شمال غزة بشكل عاجل لإعادة تشغيلها. لقد أصبحت المستشفيات مرة أخرى ساحات معارك، تذكرنا بتدمير النظام الصحي في مدينة غزة في وقت سابق من هذا العام».

ومنذ أكتوبر 2023، أصدرت منظمة الصحة العالمية مرارا دعوات عاجلة لحماية العاملين الصحيين والمستشفيات وفقا للقانون الإنساني الدولي – إلا أن هذه الدعوات لا تزال غير مسموعة.

وقالت في بيانها: «إن المرافق الصحية والعاملين فيها والمرضى محظورون دائما. ويجب حمايتهم بشكل نشط وعدم مهاجمتهم أو استخدامهم لأغراض عسكرية. إن مبادئ الاحتياط والتمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي مطلقة وتنطبق دائما».