 الغربية: 23 مخالفة تموينية في مخابز طنطا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 29 ديسمبر 2024 1:49 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الغربية: 23 مخالفة تموينية في مخابز طنطا خلال 24 ساعة

علاء شبل
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 12:52 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 12:52 ص

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية مخالفات في مخابز بلدية وسياحية بمركز وبندر طنطا، وحررت 23 محضرًا ضد أصحابها، تضمنت تلاعبًا في مواصفات الخبز وإنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث قامت بتفتيش المخابز في مركز وبندر طنطا، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات متنوعة، شملت التلاعب في الأوزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية أن هذه الحملة تأتي في إطار الحملات اليومية التي تهدف إلى توفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال تكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، نظافة الأدوات، الإعلان عن الأسعار، والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع التلاعب بالدقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك