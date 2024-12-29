إصابة شخصين جراء فشل هبوط طائرة صغيرة بمطار شتوتجارت بألمانيا

في حادث هبوط فاشل لطائرة صغيرة في مطار شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، أُصيب شخصان بجروح، وهما الطيار وأحد الركاب.

وتم تعليق حركة الطيران في المطار لمدة حوالي ساعة ونصف، وفقًا لما ذكرته الشرطة. وأضافت أن فرقا من خدمة الإطفاء وخدمةالإنقاذ والشرطة شاركت في عملية طوارئ واسعة النطاق. وأفاد المطار بأن الحادث وقع للطائرة وسط ضباب كثيف.

وقالت الشرطة إن الطيار البالغ من العمر 77 عامًا حاول الهبوط بالطائرة ذات المحرك الواحد في ظروف جوية سيئة بعد ظهر اليوم الأحد، وتابعت الشرطة أنه أثناء المحاولة، اخترقت الطائرة سور المدرج الشرقي وتوقفت بعد بضعة أمتار. وأوضحت الشرطة أن الطيار أصيب بجروح طفيفة، بينما أصيب الراكب البالغ من العمر 70 عامًا بجروح خطيرة.

وأعلن المطار أنه تم تعليق العمليات الجوية بين الساعة الخامسة والسادسة والنصف مساءً تقريبًا، وأن الحادث أدى إلى تأخيرات في رحلات الإقلاع والهبوط، وتحويل مسار عدة رحلات جوية.

وذكرت الشرطة أن خدمة إطفاء المطار شاركت بـ 11 مركبة و23 عنصرًا، بينما شاركت خدمة الإنقاذ بـ 7 مركبات و15 عنصرًا، وأضافت أن مركز شرطة المطار باشر التحقيق في موقع الحادث، وأنه تم استدعاء خبراء من الهيئة الفيدرالية للتحقيق في حوادث الطيران.