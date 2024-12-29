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أعداد جريدة الشروق
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بلجيكا تحظر بيع السجائر الإلكترونية اعتبارا من الشهر المقبل

بروكسل- (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:23 ص

أعلنت بلجيكا، أنها ستحظر بيع السجائر الالكترونية، التي يتم استخدامها لمرة واحدة، اعتبارا من الأول من يناير؛ لأسباب صحية وبيئية، في خطوة رائدة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

وذكر وزير الصحة فرانك فاندنبروك، إن السجائر الالكترونية الرخيصة تحولت إلى تهديد صحي لأنها طريقة سهلة لجذب المراهقين إلى التدخين وإدمان النيكوتين.

وأضاف في مقابلة أن السجائر الإلكترونية، التي تستخدم لمرة واحدة، هي منتج جديد، تم تصميمه ببساطة لجذب مستهلكين جدد.

وتابع: "تحتوي السجائر الإلكترونية غالبا على النيكوتين. والنيكوتين يجعلك مدمنا عليه. والنيكوتين ضار بصحتك وهذه حقيقة".

وأضاف: "نظرا لأنها تستخدم لمرة واحدة، فإن البلاستيك والبطاريات والدوائر الإلكترونية، تشكل عبئا على البيئة.. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تنتج مواد كيميائية ضارة، تظل موجودة في الأشياء، التي يتخلص منها الأشخاص".

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