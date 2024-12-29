التقى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بعدد من أهالي مركز الحامول، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن "تلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم أهم أولوياته، وأن المواطن هو أساس التنمية، ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية".

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الاستماع إلى احتياجات الأهالي والعمل على حل مشاكلهم ميدانيًا بشكلٍ جادٍ وفعّال، لافتًا إلى جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في المجالات والقطاعات كافة.

وكلف محافظ كفر الشيخ؛ بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشكالهم.