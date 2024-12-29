أنباء عن تجدد القتال العنيف في منطقة كورسك الروسية

قالت السلطات الأوكرانية إن أجزاء في منطقة كورسك غربي روسيا، التي احتلها الجنود الأوكرانيون شهدت مرة أخرى قتالا عنيفا اليوم الأحد.

ووفقا لتقرير الوضع المسائي من الأركان العامة في كييف، فقد وقع 35 هجوما روسيا في المنطقة خلال اليوم، وكانت هذه الهجمات مدعومة بشكل كبير من قبل المدفعية. ولم يتم تقديم معلومات عن المواقع الدقيقة للجبهة.

وكانت القوات الأوكرانية قد فاجأت روسيا في الصيف الماضي بالسيطرة على هذه المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تحاول القوات الروسية استعادة السيطرة على المنطقة.

وتستمر المعارك العنيفة أيضا في شرق أوكرانيا. حيث استهدفت القوات الروسية منطقة بكروفسك على أطراف دونباس، التي شنت فيها هجمات على الدفاعات الأوكرانية 26 مرة بدعم من المدفعية والطائرات المقاتلة خلال اليوم.

وأكد الجنرالات في كييف أن الهجمات تم صدها. ولم يتسن التحقق من التقارير الواردة من مناطق القتال بشكل مستقل. وكانت روسيا قد شنت حربا ضد جارتها أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.



