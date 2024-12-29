سخر الإعلامي تامر أمين، من إعلان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، والتي كانت اللجنة قد اتخذتها خلال الفترة الماضية؛ ولكن لم يتم إعلانها في حينها.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت: «من كثرة الطرائف والعجائب والمفارقات الكوميدية لاتحاد الكرة، وصلت لمرحلة أني لا أصدق الناس دي بتتكلم بجد ولا بتهزر! ولو هزار أنتم متوقعين أنه هزار يضحك نكتة حلوة يعني؟».

وواصل ساخرًا: «أدعو الفنان أشرف عبد الباقي يتعاقد مع اتحاد الكرة يضمهم معاه لمسرح مصر».

وأشار إلى إصدار العقوبات الخاصة بالتحقيق في أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم 22 يوليو الماضي، بعد خمسة أشهر وستة أيام من مباراة لعبت في نسخة الدوري المنتهية، في حين أن الدوري الآن في منتصف الموسم الجديد.

وتساءل عن سبب تأخر إصدار العقوبات كل هذه المدة، مشيرا إلى مغادرة اللاعب مروان حمدي -الذي تم إيقافه ست مباريات- لنادي بيراميدز واللعب حاليا لصفوف نادي الإسماعيلي.

واستنكر معاقبة اللاعب مع ناديه الجديد على خطأ ارتكبه مع ناد آخر وفي دوري انتهى، متسائلا:«هنشتغل زي كل دول العالم صح وبسرعة إزاي! لازم نعمل شو اتحاد الكرة».