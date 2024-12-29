ضبط 140 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في الغربية

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تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 140 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

قاد الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، وجاءت الحملة بهدف إحكام الرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية في المحلات والعيادات البيطرية.

وشملت الحملة المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، حيث تم ضبط عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير موثقة بفواتير، بلغ إجماليها 140 عبوة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.