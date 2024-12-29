نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورا خلال فترة حملها فى ابنتها جودى، معلقة: "أفضل اللحظات فى 2024".

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها مصطفى كامل قد رزقا بمولودتهما الأولى بعد عامين من زواجهما، وأطلقا عليها جودى على اسم والدتها التى رحلت منذ 4 سنوات.

ونافست الفنانة دنيا عبد العزيز فى موسم رمضان الماضي بمسلسل "المداح 4"، بطولة حمادة هلال، وخالد الصاوي، وفتحى عبد الوهاب، وخالد سرحان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز المسرحية هى "زقاق المدق"، المأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وبطولة بهاء ثروت، ومجدى فكرى، وبثينة رشوان، وشمس، وكريم الحسينى، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج واستعراضات عادل عبده.