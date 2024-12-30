قنا تبحث تأهيل المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر؛ لمناقشة أوجه التعاون بين المحافظة والهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وتأهيل قنا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد محافظ قنا، في بيان اليوم الأحد، أن قطاع الصحة يمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة يتصدر جدول أعمالها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي الذين يضطرون للسفر إلى محافظات أخرى للحصول على خدمات غير متوفرة محليًا.

وأضاف "عبد الحليم"، أن المحافظة تسعى إلى تطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن تأهيل المنشآت الصحية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ برنامج شامل لتطوير أداء العاملين في القطاع الصحي.

وتابع أن هذا التطوير يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتبني منهج علمي لمتابعة وقياس الأداء، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها أوضحت الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضطلع بمهمة ضمان جودة الخدمات الصحية واستمرار تحسينها وفقًا للمعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن الهيئة تدعم المنشآت الصحية للارتقاء بأدائها وتقليل عوامل الخطورة من خلال اعتماد منهجية علمية لإدارة المخاطر واكتشافها مسبقًا.



