الأونروا: أوضاع النازحين في غزة تتفاقم وتزداد سوءا مع دخول فصل الشتاء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن «أوضاع النازحين في قطاع غزة تتفاقم وتزداد سوءا مع دخول فصل الشتاء».

وأكدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أنها تواصل أداء دورها المحوري في إغاثة العائلات المتضررة في غزة، رغم شح الإمكانيات والتحديات الهائلة، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.

ونشرت صورًا توثق جانبًا من عمليات توزيع السلال الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وسط استمرار الحرب وتفاقم أوضاع النازحين الصعبة، التي زادت سوءًا مع دخول فصل الشتاء القاسي.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها «العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة».

رغم شح الإمكانيات والتحديات الهائلة، وبتمويل كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة @KSRelief، #الأونروا_تواصل أداء دورها المحوري في إغاثة العائلات المتضررة في #غزة.



الصور 📷توثق جانبًا من عمليات توزيع السلال الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وسط استمرار الحرب وتفاقم أوضاع النازحين… pic.twitter.com/FS6hEgk2fX — الأونروا (@UNRWAarabic) December 29, 2024

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ450 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.