منتخب مصر ٢٠٠٩ يختتم معسكره غدا استعدادا لتصفيات افريقيا 

يختتم غدًا، الأثنين، المعسكر التدريبي المكثف لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، والذي شهد تقدمًا ملحوظًا في مستوى اللاعبين، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، حبث خضع اللاعبون لبرنامج تدريبي متكامل يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتحسين الانسجام بينهم استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وأكد الجهاز الفني أن المعسكر الذي أٌقيم في مشروع الهدف، حقق أهدافه المرجوة، وأن اللاعبين أظهروا التزامًا كبيرًا وروحًا قتالية عالية. وأشار إلى أن الخطة المستقبلية ستركز على خوض مباريات ودية قوية لتقييم مستوى اللاعبين وتجهيزهم بشكل كامل للمنافسات القارية.

ويأتي هذا المعسكر جزءًا من خطة إعداد طويلة الأمد وضعتها اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف ضمان مشاركة قوية للمنتخب في التصفيات المقبلة، سعياً لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية على مستوى الناشئين.

ويضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مساعد مدرب، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا.