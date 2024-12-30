 التعادل يحسم مواجهة ميلان وروما في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعادل يحسم مواجهة ميلان وروما في الدوري الإيطالي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 11:48 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة إيه سي ميلان أمام ضيفه روما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

تقدم ميلان عن طريق متوسط الميدان تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم تعادل روما عن طريق نجمه باولو ديبالا في الدقيقة 23 من المواجهة.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ميلان، بعد الاعتراض على حكم المباراة، في الدقيقة 43.

بهذا التعادل رفع ميلان رصيده لـ27 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب الكالتشيو، كما رفع روما رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر من جدول الترتيب.


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