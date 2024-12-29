شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متكافئا إلى حد كبير بين الفريقين، فعلى الرغم من سيطرة واستحواذ الزمالك، إلا أن الاتحاد كان الأكثر خطورة من خلال محاولات جريئة على مرمى محمد عواد.

وشهد الشوط الاول تبديلا اضطراريا في صفوف الاتحاد بنزول عبدالغني محمد في خط الوسط بدلا من المهاجم فادي فريد الذي كان قد تعرض للإصابة.

وكانت أخطر فرص الزمالك برأسية من حسام أشرف بجوار القائم، بينما كانت أقرب محاولات زعيم الثغر للتسجيل عن طريق إيمانويل وبواتينج بالإضافة لتسديدة من كريم الديب تصدى لها محمد عواد.