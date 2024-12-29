السكك الحديدية الألمانية تعلن تركيب تقنية فيديو حديثة في كل المحطات الرئيسية

أفادت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بأن جميع المحطات الرئيسية في ألمانيا أصبحت الآن مزودة بتقنيات فيديو حديثة.

وأوضحت وزارة الداخلية الاتحادية والشركة المملوكة للدولة أن هناك ما مجموعه 11 ألف كاميرا تعمل في حوالي 750 محطة.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر :" حققنا مزيدًا من الأمن في محطاتنا من خلال هذا التوسع القوي في المراقبة بالفيديو".

وأضافت الشركة والوزارة في بيانهما أن الحكومة الاتحادية استثمرت لهذا الغرض حوالي 180 مليون يورو، فيما تنفق السكك الحديدية الألمانية أكثر من 200 مليون يورو سنويًا لتعزيز أمن الركاب، وتابع البيان أن عدد الجرائم التي تم الكشف عن ملابساتها تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعددها عام 2019، وذلك بفضل استخدام هذه التقنية.

من جانبه، قال برتهولد هوبر، عضو مجلس إدارة "دويتشه بان" المسؤول عن البنية التحتية:" تتيح الكاميرات الحديثة نظرة عامة على المحطات من أكثر من 30 ألف زاوية رؤية مختلفة، كما أنها تدعم الشرطة الاتحادية بفعالية في مكافحة الجريمة".

ووفقًا لتصريحات سابقة من الشرطة الاتحادية، تم كشف ملابسات حوالي 3500 جريمة سنويًا باستخدام تقنية الفيديو قبل بدء المشروع منذ نحو أربع سنوات. وأضافت الشرطة الاتحادية أن هذا المعدل وصل إلى أكثر من 8000 جريمة في عام. وبحلول سبتمبر 2024، أمكن منع حوالي 7000 جريمة أو إدانة مرتكبيها بفضل هذه التقنية.