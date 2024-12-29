وزير الخارجية الروسي: لم نتلقى طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن موسكو لا علم لها بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.

وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وشدد لافروف على أن "نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقا لقواعد القانون الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في هذا الصدد: "كل واحدة منها (المعاهدات) تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".

وكشف الوزير لافروف أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا. لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".