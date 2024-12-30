أصدرت محافظة البحر الأحمر، قرارًا باتخاذ تدابير احترازية للحد من المخاطر، وضمان سلامة المواطنين والزوار في مرسى علم، بعد حادث هجوم سمكة قرش في محيط شمال المنطقة.

ونصت قرارات المحافظ اللواء عمرو حنفي، في المادة الأولى على وقف "أعمال السباحة، والسنوركل"، في بعض المناطق البحرية المتأثرة بالحظر، بالتحديد المواجهة لنهايات السقالات، وكذلك المراسي والشواطئ، بعد عمق 1 متر من بورت غالب شمالًا، وحتى مارينا مرسى علم جنوبًا، اعتبارا من يوم 29 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

كما نصت المادة الثانية من القرار، على تشكل لجنة متابعة من باحثي البيئة بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة هيبكا، للقيام بأعمال الرصد والمتابعة المستمرة، والتأكيد على المراكب بعدم إلقاء أي مخلفات بمياه البحر، وتسليم مخلفات اللنشات للمراسي، بعد العودة وإعداد تقارير يومية والموفاة بها.

فيما تضمنت المادة الثالثة، أن تقوم جميع الفنادق، والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر، بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين، والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

ونصت المادة الرابعة من قرار المحافظ، على عدم ممارسة أي أنشطة بحرية بمنطقة الغلق، والصيد، والغوص لغير المؤهلين، والحاصلين على رخصة الغوص ـ التدريب على الغوص ـ السنوركل، وأنشطة الألعاب المائية الأخرى، ولمدة ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، والتزام جميع مراكب الركوب بالأجر، وتنفيذ الرحلات البحـرية بممارسة النشـاط في المناطق الآمنة.

وأوضحت المادة الخامسة، أنه يسمح بالقيام بأنشطة الغوص الساحلي، بمنطقة الحظر من تاريخه ويقتصر على ممارسة الغوص للمؤهلين والحاصلين على رخص غوص فقط، كما يسمح بأعمال السباحة والسنوركل داخل اللاجونات المغلقة، وغير المتصلة بالبحر المفتوح.

كما شملت المادة السادسة، حظرت الصيد التجاري أو ترفيهي، وذلك في منطقة الحظر، فضلًا عن أنه يحظر وجود أدوات الصيد، أو أي أنشطة للصيد، سواء كان صيد على لنشات النزهة، والركوبة بالأجر، والخاصة بمنطقة الحظر، وعلى الجهات المعنية، كل فيما يخصه تنفيـذ هذا القـرار وإبلاغه لجميع جهات الاختصاص.

من جهتها تحقق الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، في حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، بعد تلقيها بلاغًا بتعرض عدد 2 من السائحين الأجانب، لحادث هجوم من سمكة قرش، في منطقة شمال مرسي علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما، ووفاة الآخر وتم إيداع الجثة مستشفى بورتو غالب، تحت تصرف النيابة.