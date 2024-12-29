 جيش الاحتلال: لن نسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: لن نسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان


نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:02 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:02 م

تعهد جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بعدم السماح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال: «لقد أكملنا عزل جباليا ومناطق شمال القطاع عن مدينة غزة، صارت لدينا قدرة أفضل لمراقبة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا»، حسبما نقلت صحيفة «هآرتس».

وأضاف: «لن نسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

ومساء السبت، أعلن جيش الاحتلال، أنه أوقف أكثر من 240 مسلحا وصفهم بأنهم إرهابيون من مستشفى كمال عدوان، مضيفا أنه يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان لاستجوابه.

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