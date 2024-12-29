رئيس أتلتيكو مدريد: نحلم بالثلاثية هذا الموسم

قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، إن فريقه يستطيع تحقيق كل شيء"، وإن "الثلاثية التاريخية أمر يمكن أن يحلم به الفريق"، حيث يتصدر جدول الدوري الإسباني ويواصل المنافسة في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة (آس) الرياضية، أكد سيريزو أن 2024 كان عاما جيدا، وهناك أسباب تدعو للسعادة والفرح، مُضيفًا: "نحن في صدارة الدوري، وهذا ما بدا صعبا للغاية قبل فترة قصيرة. الآن رأينا أننا قادرون على فعل كل شيء".

وتابع "جميع الفرق تمر بفترات صعود وهبوط على مدار المواسم التي تكون طويلة للغاية. أحيانا في البداية وأحيانا في المنتصف وأحيانا في النهاية".

وأكمل: "مررنا بفترة في بداية الموسم لم نفز فيها بالمباريات، والآن وبعد خسارتنا أمام بيتيس 1-0، حققنا انتفاضة رائعة وتمكنا من إحراز 12 انتصارا على التوالي".

وبسؤاله عما إذا كان هذا هو أفضل فريق لأتلتيكو، قال "اعتقد أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية، أننا نعيش أفضل لحظة في تاريخ أتلتيكو مدريد".

وواصل: "لقد سبق وتوجنا بالدوري ووصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين، لكننا أيضا تطورنا كثيرا وأصبحنا أفضل في العديد من الجوانب، لذا اعتقد أننا نعيش أفضل لحظة في تاريخ النادي".

وحول إذا ما كان يعتبر "سيميوني الرئاسة" في أتلتيكو بإكماله 22 عاما في رئاسة النادي خلال عام 2025، قال "أنا مع النادي منذ 37 عاما. إنني سعيد وراضٍ ولا أفكر في عدد السنوات التي قضيتها هنا أو عدد السنوات المتبقية لي. نبدأ كل عام وكل شهر بنفس الحماس الذي بدأناه منذ 37 عاما. نحاول إرضاء جماهيرنا حتى يتمكنوا من الاحتفال بالألقاب والانتصارات التي لم تكن ممكنة في الماضي".

وأتم إنريكي سيريزو تصريحاته قائلًا: "الألقاب دائما ما تكون جيدة، فهي تتويج لموسم رائع، نتوقع دائما أن يكون الموسم جيدا. لا يمكنك الفوز دائما، يتم الفوز بالألقاب عندما تقدم موسما جيدا مثل هذا الموسم الذي نحظى به".