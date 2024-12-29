رانيا شرعان: مكتبات مصر العامة منارة للثقافة ومصدر إلهام لكل من يبحث عن العلم والإبداع

حققت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، وفرعيها بالزاوية الحمراء والزيتون، برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي إنجازات كبيرة، على مستويات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للجمهور وزوار المكتبة خلال عام 2024، وتأمل إدارة المكتبة في اكمال مسيرة النجاح والاستمرار فيه خلال العام المقبل 2025.

وهنأت رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، العاملين بالمكتبة بمناسبة حلول العام الجديد، قائلة: «مع إطلالة العام الجديد 2025، يسرني أن أبعث إليكم بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول هذا العام الذي نأمل أن يحمل معه الخير والازدهار للجميع، إن هذا الوقت يمثل فرصة مميزة للتأمل في الإنجازات التي حققناها معًا خلال العام الماضي، وللتطلع بشغف نحو مستقبل مشرق مليء بالعطاء والتميز».

وقالت شرعان، إن مكتبات مصر العامة هي منارة للثقافة ومصدر إلهام لكل من يبحث عن العلم والإبداع.. ولقد كنتم أنتم، بجهودكم المخلصة وتفانيكم المستمر، السبب الرئيسي في تحقيق هذا الدور الريادي.. أنتم القلب النابض لهذه المكتبات، بعملكم الدؤوب لاستقبال القراء، تنظيم الفعاليات الثقافية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم والإبداع.

وأضافت: «في العام الجديد، نحن على يقين بأننا سنواصل السير على طريق النجاح معًا، متسلحين بروح الفريق والتزامنا برؤية ورسالة المكتبات العامة في خدمة المجتمع. دعونا نعمل معًا لتحقيق المزيد من الإنجازات، سواء من خلال تطوير الخدمات المقدمة أو استقطاب المزيد من القراء والزوار. وإذ نبدأ عامًا جديدًا، أدعو الله أن يكون هذا العام مليئًا بالسلام، والصحة، والسعادة لكم ولعائلاتكم، وأن يوفقنا جميعًا في تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا».

وتحرص مكتبات مصر العامة على تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، لتلبية رغبات جميع المستفيدين من جميع المراحل السنية على كافة المستويات «الإعارات، والتجديد، أنشطة التعليم، ودعم المقررات الدراسية، وأنشطة فنية، وأنشطة علمية، وأنشطة أدبية، وأنشطة تكنولوجية حديثة متعلقة بالحاسب الآلي والبرمجة».

وتقدم المكتبة أنشطة متعددة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وتأتي في إطار رؤية مصر 2030؛ وترتكز على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.