 احتفالات رأس السنة.. إجراءات أمنية مشددة في شمال وشرق سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتفالات رأس السنة.. إجراءات أمنية مشددة في شمال وشرق سوريا


نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 4:12 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 4:12 م

أصدرت هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات الأمنية، بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وجاء في التعميم: «تتقدم هيئة الداخلية لإقليم شمال وشرق سوريا والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا ولجميع المواطنين، بمناسبة حلول عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين أن تمر هذه الأعياد وسط أجواء من الأمن والطمأنينة».

وأضافت الهيئة، أنه حرصا على سلامة المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية خلال هذه المناسبة، نود أن نوضح الإجراءات الأمنية التالية التي تم اتخاذها لضمان أمن وراحة الجميع:

• حظر دخول الشاحنات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المدن والبلدات، من الساعة السادسة مساء يوم الاثنين حتى الساعة السادسة صباحاً يوم الخميس.

• تمنع حركة السيارات التجارية والمركبات الثقيلة، في نفس التوقيت، مع استثناء الحالات الإنسانية.

• حظر التجوال بالدراجات النارية بجميع أنواعها، بما فيها العسكرية، من الساعة السادسة مساء الأحد حتى السادسة صباحاً يوم الخميس.

• تنظيم حركة المعابر والمركبات التجارية الثقيلة.


• السماح بنقل المواد الطبية والإغاثية المصرحة فقط.

• حظر إطلاق الأعيرة النارية، من قبل المواطنين أو القوات العسكرية والأمنية تحت طائلة المحاسبة القانونية.

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