دمياط تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

شهدت محافظة دمياط اليوم، السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأدت هذه الظروف الجوية إلى ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط ونهر النيل، مما استدعى إعلان حالة الاستعداد القصوى في المحافظة.

استجابةً لهذه الأحوال، نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي معداتها في الشوارع والميادين الرئيسية للتعامل مع تراكمات المياه، كما تم تنظيم حملات مكثفة لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتم تخصيص الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

من جهته، أصدر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تعليمات مشددة بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المنشآت السياحية المطلة على شواطئ مدينة رأس البر، كما شدد على ضرورة إزالة تراكمات مياه الأمطار بشكل فوري لضمان انسيابية الحركة المرورية في شوارع المحافظة.

وفي هذا السياق، حذرت إدارة مرور دمياط قائدي المركبات من تجاوز السرعات المقررة، ووجهت بتنفيذ حملات مرورية لضبط حركة السير وملاحقة المخالفين.